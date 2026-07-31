«Три года — и роботы заменят всех хирургов на Земле». Илон Маск снова шокирует мир

Ответьте честно: вы бы легли под нож к роботу? Нет, не к современному хирургическому комплексу, которым управляет живой врач, а к полностью автономной железной твари, которая сама решит, что и как вам резать.
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