В США испытали однозарядный WASP Американский активист Коди Уилсон, известный продвижением оружия, созданного при помощи аддитивных технологий, представил WASP — пистолет, созданный с помощью искусственного интеллекта.
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