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Даниэль отыграл два матчбола у Рууда и впервые победил соперника из топ-10. Ему 30 лет

Даниэль отыграл два матчбола у Рууда и впервые победил соперника из топ-10. Ему 30 лет

30-летний Таро Даниэль во втором круге турнира в Акапулько обыграл четвертую ракетку мира Каспера Рууда – 7:5, 2:6, 7:6(5) за 2 часа 57 минут.

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