«Евразийский мост» соединил тридцать стран

В октябре в Ялте подвел итоги VII Международный кинофестиваль «Евразийский мост», вердикты жюри были небесспорны, но поучительны За пять осенних дней гости и зрители оценили восемь игровых и столько же документальных конкурсных лент из семнадцати стран, всего же крымчане увидели тридцать картин.