«Евразийский мост» соединил тридцать стран

В октябре в Ялте подвел итоги VII Международный кинофестиваль «Евразийский мост», вердикты жюри были небесспорны, но поучительны За пять осенних дней гости и зрители оценили восемь игровых и столько же документальных конкурсных лент из семнадцати стран, всего же крымчане увидели тридцать картин.
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