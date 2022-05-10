Подводящие упражнения перед рукопашкой (личное мнение)

Здравствуйте, лучшего результата в рукопашке вы достигнете найдя лучших тренеров чемпионов из всех самых мощных направлений рукопашки типа самбо, арб и всяких мма и "ю эф си", а пока для общего развития и общего укрепления организма личными тренировками (дома или на улице) изучите набор упражнений для разогрева и освоения первоначальных полезных навыков (ранее другие основы рассказаны) :1) для разогрева ходьба, прыжки или пробежка (полчаса хорошо для полноценной беговой тренировки, ходить можно и пару часов, (!) пары минут может хватить для первичного разогрева перед рукопашкой) 2) крутиться по кругу как простой брэйкданс (попеременно опираясь то на правую руку, то на левую, от пары минут)3) вставание с гирей (упражнение бразильское от Сергея Харитонова, полное видео со всеми его упражнениями там же) ✂️ Упражнение бразильское от Сергея Харитоноваyoutube.