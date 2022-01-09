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Чемпионаты Казахстана по хоккею приостановлены

Отдел по проведению республиканских соревнований QHF сообщает, что в связи с введением в Казахстане до 19 января режима чрезвычайного положения, проведение всех чемпионатов Казахстана по хоккею временно приостановлено.

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