Bild am Sonntag: в небе над Берлином взорвался астероид

В небе над Берлином сгорел небольшой астероид. Об этом пишет издание Bild am Sonntag. Сообщается, что шлейф от горящего небесного тела было можно видеть не только над немецкой столицей, но и в Лейпциге и в Праге.
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