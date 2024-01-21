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Bild am Sonntag: в небе над Берлином взорвался астероид

Bild am Sonntag: в небе над Берлином взорвался астероид

В небе над Берлином сгорел небольшой астероид. Об этом пишет издание Bild am Sonntag. Сообщается, что шлейф от горящего небесного тела было можно видеть не только над немецкой столицей, но и в Лейпциге и в Праге.

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