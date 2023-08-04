США "наехали" на Москву из-за того, что им не хватает Урана для производства "ядерки" – а Россия отказывается его поставлять
Русские загадки всегда погружали американцев «в транс». Вот и новый ребус от нашего президента заставил «варить котелки».
Комментарии
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И не верь. Это ровным счетом ничего не значит))😂😂😂
Россия им может поставить своих мигрантов с гастарбайтерами и прочими пришлыми, они пусть поверят страшнее урана...
"На РФ и США приходится около 90% всех атомных боеголовок в мире"- не обольщайтесь, никто не знает, сколько боеголовок у Китая, кроме самого Китая.
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