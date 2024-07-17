Двойная гарантия от Пауэлла вывела индексы США в среду на новые рекорды роста

Индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум во вторник, поскольку инвесторы активизировали перераспределение средств из узконаправленных технологических инвестиций по всему рынку акций.
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