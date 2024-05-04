78.ru: в Петербурге мужчину заподозрили в хищении 30 млн рублей у банка

Мужчину заподозрили в хищении у банка в Петербурге 30 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru. По информации телеканала, злоумышленник разработал преступный план и стал проводить операции по возврату денег с помощью платежного терминала, однако при этом оплата не проводилась.
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