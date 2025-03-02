Когда стричь ногти в марте 2025 года: лунный календарь Алёна ЮрьеваСтрижка ногтей по лунному календарю — это не просто косметическая процедура, а способ наладить гармонию с природными циклами Луны и космическими энергиями.
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