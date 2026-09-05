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Аргументы и Факты

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Путин обсудит совершенствование системы защиты неба РФ от украинских атак

Путин обсудит совершенствование системы защиты неба РФ от украинских атак

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с Генеральным штабом и Министерством обороны совершенствование защиты российского неба от атак ВСУ.

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