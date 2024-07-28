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    Врач Панина, это личный врач Панина?Врач Панина: рост...
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Врач Панина: рост груди у мужчин из-за пива – это из области мифов

Врач Панина: рост груди у мужчин из-за пива – это из области мифов

Врач Наталья Панина: пиво способно вредить организму, но также о его вреде сложено немало мифов. Врач Панина рассказала, что необоснованным утверждением об опасности пенного напитка для организма является мнение о содержащемся в нем кобальте, который негативно влияет на сердце.

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ВД
Вовладар Даров
Врач Панина, это личный врач Панина?
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