Врач Панина: рост груди у мужчин из-за пива – это из области мифов

Врач Наталья Панина: пиво способно вредить организму, но также о его вреде сложено немало мифов. Врач Панина рассказала, что необоснованным утверждением об опасности пенного напитка для организма является мнение о содержащемся в нем кобальте, который негативно влияет на сердце.