Джениффер Лопес оскорбила фанатку Бена Аффлека, которая призналась ему в любви

Джениффер Лопес оскорбила фанатку Бена Аффлека, которая призналась ему в любвиДженнифер Лопес и Бен АффлекКазалось бы, Дженнифер Лопес — уверенная в себе женщина, у которой нет причин ревновать своего партнера, Бена Аффлека, к другим женщинам.
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