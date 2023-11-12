Джениффер Лопес оскорбила фанатку Бена Аффлека, которая призналась ему в любви

Джениффер Лопес оскорбила фанатку Бена Аффлека, которая призналась ему в любвиДженнифер Лопес и Бен АффлекКазалось бы, Дженнифер Лопес — уверенная в себе женщина, у которой нет причин ревновать своего партнера, Бена Аффлека, к другим женщинам.