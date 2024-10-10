Когда ожидать обвинительных приговоров в делах о незаконном финансировании партий

Первые обвинительные приговоры по делам, связанным с незаконным финансированием политических партий, связанных с Иланом Шором, могут быть вынесены «как можно скорее», заявляет министр юстиции Вероника Михайлова-Морару.
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