Генштаб ВСУ подтвердил бои за Волчанск

Генштаб ВСУ сегодня официально подтвердил начавшиеся бои за Волчанск в Харьковской области. По сообщению украинского Генштаба, ситуация для ВСУ тяжёлая, ВС РФ “имеют тактический успех”, отмечается в сводке украинского Генштаба.
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