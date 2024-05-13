Генштаб ВСУ подтвердил бои за Волчанск

Генштаб ВСУ сегодня официально подтвердил начавшиеся бои за Волчанск в Харьковской области. По сообщению украинского Генштаба, ситуация для ВСУ тяжёлая, ВС РФ “имеют тактический успех”, отмечается в сводке украинского Генштаба.