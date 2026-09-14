Sky News: Премьер Британии отверг референдумы о независимости Шотландии

Премьер-министр Британии Энди Бёрнем отказался поддержать идею референдумов по независимости Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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