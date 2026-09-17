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Новые Печатники

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На Волгоградском проспекте начали массово делать электромобили

Автозавод «Москвич» начал массовый выпуск электрокаров «Атом». Предприятие, находящееся в нашем районе, планирует выпускать про 20 электромобилей в день.

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