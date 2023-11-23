Бойцы с передовой поблагодарили крымчан за гуманитарную помощь

Крымские мотострелки, разведчики, артиллеристы, спецназовцы, а также пациенты прифронтовых госпиталей зоны СВО поблагодарили жителей Крыма за помощь, доставленную в последние месяцы в рамках проекта «Народный фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии