В Ивановской области мотоциклист погиб после наезда на островок безопасности

В пятницу вечером на Куконковых 29-летнего водителя мотоцикла отбросило на встречную машину.В пятницу, 18 сентября, поздно вечером на улице Куконковых в Иванове 29-летний водитель мотоцикла наехал на островок безопасности.
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