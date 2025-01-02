Новогодние представления пройдут в зале «Зарядье» в январе

Зал «Зарядье» приготовил программу новогодних концертов для детей в рамках проекта «Зима в Москве». В дни январских каникул в новом концертном пространстве пройдут выступления и интерактивные музыкальные спектакли для самой юной аудитории.
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