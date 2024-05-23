На Украине воруют все

Депутаты Верховной рады будут разыскивать украденные деньги Наступление подразделений ВС РФ на Харьковском направлении не только застало врасплох сосредоточенных в том районе бойцов ВСУ, но и обнажило ряд системных проблем, о которых официальный Киев предпочитал умалчивать.