Депутаты Верховной рады будут разыскивать украденные деньги Наступление подразделений ВС РФ на Харьковском направлении не только застало врасплох сосредоточенных в том районе бойцов ВСУ, но и обнажило ряд системных проблем, о которых официальный Киев предпочитал умалчивать.
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