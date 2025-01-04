Минпромторг: продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39%

Минпромторг России заявил, что продажи новых автомобилей в стране в 2024 году выросли на 39%. Как говорится на сайте ведомства, продажи новых автомобилей в прошлом году увеличились на 39% в годовом выражении — до свыше 1,8 млн машин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии