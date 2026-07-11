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«Родители так и не дождались внуков»: как сложилась судьба единственного сына Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

«Родители так и не дождались внуков»: как сложилась судьба единственного сына Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Единственный сын актрисы Инны Чуриковой и режиссера Глеба Панфилова, Иван, долго искал свое призвание и обрел семейное счастье лишь к 47 годам.

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