Власти Латвии разработали инструкцию для спортсменов на случай встречи с русскими на Олимпиаде

Руководство Прибалтийской республики считает, что спортсмены должны избегать любых контактов с представителями России и Белоруссии во время Олимпийских Игр в ПарижеВласти Латвии разработали методичку для своих спортсменов на случай встречи с русскими и белорусами.
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