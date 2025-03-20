Корабли ТОФ успешно справились с задачами учений PASSEX в Аравийском море

Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота провел совместные военно-морские учения типа PASSEX «Аравийский Муссон» с ВМС Пакистана.
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