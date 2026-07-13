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Что не так с психикой детей, которые любят мармелад в форме червяков, мозгов и глаз

Что не так с психикой детей, которые любят мармелад в форме червяков, мозгов и глаз

Чиновники из Минпросвещения назвали детскую любовь к мармеладным червячкам неадекватной. А что на этот счет думают психологи? фото: Ксения Воронежцева«Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов», — заявило Министерство просвещения.

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