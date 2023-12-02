Афганистан рассчитывает наладить сотрудничество с Россией

Афганистан хочет наладить сотрудничество с Россией на государственном уровне. Об этом рассказал торговый атташе посольства «Исламского эмирата Афганистана» (ИЭА, используемое движением «Талибан»* название государства) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди.
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