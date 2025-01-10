Верховный суд Карелии встал на сторону сироты, ставшего бойцом СВО

Решение Верховного суда дает наедежду на торжество справедливости Текст: Андрей Мазуровский Дорогие друзья, с теми, кто внимательно следит за нашими публикациями и сопереживает людям, которых мы поддерживаем в их борьбе за свои права, хотел бы сообщить приятную новость.
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