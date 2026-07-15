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Закон, порядок, государство

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Саратовские полицейские уличили ремонтного мастера в серии краж материалов и инструментов с дач восьмерых клиентов

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области при поддержке бойцов Росгвардии задержали 40-летнего жителя региона, подозреваемого в серии краж строительных материалов и инструментов у своих клиентов.

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