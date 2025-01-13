Депутат от КПРФ призвала отдавать доходы от полезных ископаемых всем гражданам страны

Представитель комитета по государственному строительству и законодательству, депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, с помощью которого часть доходов от продажи полезных ископаемых будет распределяться между россиянами.
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