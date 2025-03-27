Скачко пояснил появление среди переговорщиков от Киева «Мясника из Бахмута»

Политолог Владимир Скачко объяснил нахождение в переговорной группе от Киева по урегулированию украинского конфликта Павла Палисы – полковника ВСУ, бывшего комбрига с позывным Хантер, а с ноября 2024 года заместителя главы офиса Владимира Зеленского.