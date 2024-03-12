Четыре астронавта вернулись на Землю

Экипаж из четырех астронавтов приземлился рано утром во вторник у берегов Флориды в Мексиканском заливе, вернувшись на Землю после более чем шестимесячного пребывания на Международной космической станции (МКС).
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