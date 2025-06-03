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Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших при крушении поезда под Брянском

Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших при крушении поезда под Брянском

В больницах после крушения пассажирского поезда в Брянской области остаются 53 человека. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

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