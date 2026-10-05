Российский кроссовер Lada Azimut проверили нагрузкой в 10 тонн — столько весят два взрослых африканских слона

Проверка позволила оценить прочность конструкции и способность кузова сохранять заданную геометрию АвтоВАЗ испытал кузов нового кроссовера Lada Azimut нагрузкой до 10 тонн.
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