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Газета.ру

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Экс-глава МИД Украины Кулеба: Киеву надо подумать об остановке ударов по НПЗ

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Киеву надо подумать об остановке ударов по НПЗ

Прежде чем отказываться от прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно понять, сможет ли Киев обойтись без американского оружия и разведданных.

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