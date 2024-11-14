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  • федор
    Этот доходяга Саливан такой грозный аж жуть! Чучело пиндосовское а если тебе а лоб дать сразу сдохнешь или позвоночни...США пригрозили от...
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Работу парламента Новой Зеландии приостановили из-за ритуального танца

Работу парламента Новой Зеландии приостановили из-за ритуального танца

Из-за ритуального танца Хак», который исполнили депутаты движения «Те Пати Маори» («Партия маори»), первое чтение спорного законопроекта о «принципах договора» в новой Зеландии прервали, а правительство временно приостановило работу.

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