В Мамадышском районе Татарстана по решению Арбитражного суда изъяли 10 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 2,3 тысячи гектаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России планирую...
- РГ В Татарстане с на...
- РГ В Казани в Междун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым