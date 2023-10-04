Myśl Polska: Запад превратит Украину в выжженную землю

Страны Запада, теряющие контроль над Украиной, могут напоследок превратить ее в выжженную землю. Такое мнение в статье для польского издания Myśl Polska выразил обозреватель Конрад Ренкас, передает РИА Новости.
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