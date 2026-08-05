18 учащихся школ креативных индустрий стали победителями и призерами ArtMasters

По итогам Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Юниоры 2026 18 обучающихся школ креативных индустрий вошли в число победителей и призеров, передает пресс-служба Минкультуры России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии