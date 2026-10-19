«Память за стеклом»: выставка Наталии Владимировны Эверт в Музее живописи Валентина Сидорова. С 21 октября по 4 ноября 2026 года в Музее живописи Валентина Сидорова «На тёплой земле» (Арт‑цоколь) пройдёт выставка «Память за стеклом», посвящённая творчеству заслуженного художника Российской Федерации Наталии Владимировны Эверт (1947–2016).