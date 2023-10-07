Ужасно смешные и вместе с тем грустные стихи «депрессяшки»

На улице похолодало! Редакция Бигпикчи в рамках федеральной целевой программы «Зима близко» предлагает вам ознакомиться с подборкой коротких смешных стишков про грусть, осень, боль, депрессию, тлен и вот это все! Не умрите от смеха.