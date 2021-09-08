Британию лихорадит от угрозы введения норм на потребление российского газа

Британские эксперты прогнозируют, что Россия может отказаться от поставок газа в Великобританию, в связи с этим в Соединенном Королевстве растет беспокойство насчет введения нормирования на его потребление, а это в свою очередь вызовет недовольство.
Британские эксперты прогнозируют, что Россия может отказаться от поставок газа в Великобританию, в связи с этим в Соединенном Королевстве растет беспокойство насчет введения нормирования на его потребление, а это в свою очередь вызовет недовольство.
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