В Гаване пройдут показы картин фильмотеки «Мосфильма»

Жители Гаваны смогут познакомиться с классикой советского и российского кино. В кинотеатрах столицы Кубы с 19 по 22 сентября пройдут показы картин из фильмотеки «Мосфильма», сообщает посольство РФ на Кубе.
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