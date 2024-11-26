Тест: отличите рассказ русского классика от песни «Короля и шута»? Докажите, что разбираетесь в русских страшилках

Испытание для настоящих знатоков.Интерес к страшному и мистическому проявляют многие. Связано это с несколькими причинами, ведь страх — сильная эмоция, которая вызывает определенную физиологическую реакцию, стимулирует когнитивное любопытство и даже служит способом эмоциональной разрядки.
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