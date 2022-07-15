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Опубликованы неизвестные кадры подготовки и штурма аэропорта Гостомель

Опубликованы неизвестные кадры подготовки и штурма аэропорта Гостомель

Российская спецоперация на украинской территории началась 24 февраля. В тот день ВС РФ осуществили десантную операцию, высадившись на вертолетах на аэродроме Антонов (бывший Гостомель) под Киевом, имевшем стратегическое значение на этом направлении.

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