Опубликованы неизвестные кадры подготовки и штурма аэропорта Гостомель

Российская спецоперация на украинской территории началась 24 февраля. В тот день ВС РФ осуществили десантную операцию, высадившись на вертолетах на аэродроме Антонов (бывший Гостомель) под Киевом, имевшем стратегическое значение на этом направлении.
Российская спецоперация на украинской территории началась 24 февраля. В тот день ВС РФ осуществили десантную операцию, высадившись на вертолетах на аэродроме Антонов (бывший Гостомель) под Киевом, имевшем стратегическое значение на этом направлении.
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