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«Цирк переехал в Уфу. Такой бредятины давно не слышал». Кожевников о словах гендиректора «Салавата» про Хо-Сэнга

Ринат Баширов высказался о перспективах форварда: «Он может получить гражданство. Предварительно написали президенту.

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