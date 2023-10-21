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Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

© AP Photo / Rodrigo Abd Противотанковые заграждения на окраине Киева Никакое оружие и никакие деньги Запада не смогут спасти армию Украины от тотального физического уничтожения — это понимание из опасной крамолы неумолимо превращается в рутинный факт как среди главных лиц киевского режима, так и их кураторов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Давно пора дать команду на уничтожение наркомана-террориста, иначе этот мерзавец доведёт стану до ручки, посылая на мясные штурмы, как мужиков, так и баб, по другому их называть не хочу!😱👈😜👍
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