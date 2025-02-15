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Петербургский дневник

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Собственников жилья будут штрафовать за отказ ставить мигрантов на учет

Собственников жилья будут штрафовать за отказ ставить мигрантов на учет

Об этом сообщают в Главном управлении по вопросам миграции МВД России Главное управление по вопросам миграции МВД России сообщает, что собственников жилья будут штрафовать на сумму до четырех тысяч рублей за отказ ставить мигрантов-арендаторов на учет по месту пребывания.

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