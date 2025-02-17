В Подмосковье задержан вымогатель, угрожавший публикацией компромата в Telegram

Полиция установила, что злоумышленники создали канал в мессенджере для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги с использованием сайтов нелегальных интернет-казино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии